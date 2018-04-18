Шарапова сыграет на турнире WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме, сообщает ТАСС.

«Я очень рада снова сыграть на турнире в Бирмингеме. У меня много хороших воспоминаний от выступления здесь», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

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Согласно официальному сайту соревнования, оно пройдет с 18 по 24 июня. Призовой фонд турнира WTA составляет около 1 млн долларов.

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в открытом чемпионате Австралии, а также на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова выступит на американском турнире в Сан-Хосе, который пройдет с 30 июля и по 5 августа.