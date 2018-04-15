Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции и превышении полномочий

Вице-президент Союза конькобежцев Южной Кореи Чжун Мен Чжу после начала расследования в отношении ряда спорных вопросов при подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане покинул свой пост. Об этом сообщает портал Inside the Games.

55-летний чиновник, тренировавший ранее лучших шорт-трекистов страны, в том числе выступающего за Россию Виктора Ана, был обвинен в коррупции, а также превышении должностных полномочий при формировании сборной для участия в Играх в Пхенчхане.

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«Я решил, что не могу продолжить работу в руководстве Союза конькобежцев, и было бы правильным уйти в отставку», — отметил Чжу.

В январе 2018 года один из тренеров сборной Южной Кореи по шорт-треку, имя которого не разглашается, был уволен за нападение на спортсмена.