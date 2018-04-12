Глава мирового биатлона подозревается во взятке за скрытие допинга россиян

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около $240 тысяч), сообщает издание NRK со ссылкой на австрийскую полицию.

Как отмечает СМИ, функционер подозревается в нарушениях, связанных с допингом. Издание сообщает, что органы правопорядка предполагают, что за взятку глава IBU скрыл положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

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Бессебергу может грозить до пяти лет заключения за коррупцию и еще три года — за допинговые обвинения.

Ранее сообщалось, что глава мирового биатлона скрыл 65 положительных допинг-случаев у россиян.