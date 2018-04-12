В WADA заявили о взятке России для проведения ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени

Стала известна информация о коррупционной составляющей в решении о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени, сообщает газета «Известия».

Об этом заявлено в отчете отдела расследований Всемирного антидопингового агентства по сокрытию информации о допинге в биатлоне, представленный руководству WADA в декабре 2017 года.

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По информации французского издания Le Monde, в докладе утверждается, что членам конгресса Международного союза биатлонистов было предложено от 25 до 100 тыс. евро за голос в пользу Тюмени.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал возможность Тюмени принять чемпионат мира в 2021 году.