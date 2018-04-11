Глава мирового биатлона стал фигурантом антидопингового расследования
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг стал фигурантом антидингового расследования, сообщает ТАСС.
Также в числе фигурантов оказалась генеральный секретарь организации Николь Реш, которая уже прекратила свою деятельность на данном посту.
«Федеральная уголовная полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов во вторник, 10 апреля.
Обыск связан с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш.
В связи с продолжающимся расследованием генеральный секретарь запросила разрешение временно освободить ее от должности в IBU.
IBU полностью сотрудничает со следствием, штаб-квартира продолжает работу в соответствии с графиком, исполнительный директор Мартин Кухенмайстер исполняет обязанности генерального секретаря», — говорится в заявлении IBU.
Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.