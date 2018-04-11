Глава мирового биатлона стал фигурантом антидопингового расследования

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг стал фигурантом антидингового расследования, сообщает ТАСС.

Также в числе фигурантов оказалась генеральный секретарь организации Николь Реш, которая уже прекратила свою деятельность на данном посту.

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«Федеральная уголовная полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов во вторник, 10 апреля.

Обыск связан с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш.

В связи с продолжающимся расследованием генеральный секретарь запросила разрешение временно освободить ее от должности в IBU.

IBU полностью сотрудничает со следствием, штаб-квартира продолжает работу в соответствии с графиком, исполнительный директор Мартин Кухенмайстер исполняет обязанности генерального секретаря», — говорится в заявлении IBU.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.