Родченков обвинил IBU в сговоре с Россией по допингу биатлонистов

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU), отметив, что руководство организации манипулировало биологическими паспортами российских биатлонистов перед Сочи-2014. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В биатлоне манипулировали системой биологических паспортов и саботировали ее. Россия получила секретную информацию от IBU, в сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться. По каким-то причинам IBU не стал копать глубже и расследовать крайне аномальные показатели биопаспортов россиян.

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Ситуация ухудшилась после Сочи-2014. Чтобы не обвинять биатлонистов, IBU взял биопаспорта грязных российских спортсменов из базы РУСАДА, чтобы скрыть дело» — цитирует Родченкова NRK.

Он отметил, что в данном деле виноваты обе стороны.

«Между ними давно существует сговор. Я не могу говорить о деталях, но очевидно, что это дело касается коррупции», — добавил химик.

Ранее сообщалось, что австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU.