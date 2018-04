Боец UFC Ванзант рассказала об изнасиловании в 14-летнем возрасте

Боец UFC, американка Пейдж ВанЗант в своей автобиографической книге рассказала о том, что была изнасилована в возрасте 14-и лет. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Они окружили меня, а потом заломали. Я не могла сопротивляться, ноги и руки будто залили цементом, в голове — сильный туман. Я была в сознании, понимала, что происходит, но тело будто отнялось. Я не могла ничего сделать. У меня не было другого выбора, кроме как подчиниться и молиться, чтобы все кончилось быстро», — написала спортсменка.

Автобиографическая книга Ванзант «Rise: Surviving the Fight of My Life» вышла 10 апреля.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут пожаловалась на тренера Ренальда Кныша и обвинила его в насилии перед Играми-1972 в Мюнхене.