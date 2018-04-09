Тактаров оценил победный поединок Нурмагомедова

Прославленный российский боец Олег Тактаров оценил прошедший поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова, который победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC.

«В этот раз Хабибу достался очень слабый соперник, — цитирует Тактарова газета «Известия». — Наверное, можно было бы заканчивать уже во втором раунде. Другой вопрос, что по разным причинам более сильные оппоненты снялись с турнира.

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На мой взгляд, Хабиб должен был становиться чемпионом еще год назад, но тогда его что-то тянуло на дно, теперь он избавился от этих проблем. Нурмагомедов хороший парень, он не ищет легких путей и, наверное, сам хотел драться за пояс с сильнейшим».

Ранее важность победы Нурмагомедова отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.