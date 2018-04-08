Чемпион UFC Нурмагомедов: Макгрегор, умоляй меня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, сообщает «Советский спорт».

«Я сказал вам, ребята, мы собираемся сделать его скромным. Больше никаких фальшивых чемпионов. Нынешний чемпион будет защищать свой титул», — цитирует Нурмагомедова журналист Ариэль Хельвани в твиттере.

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Также боец обратился к Макгрегору касательно проведения совместного поединка.

«Умоляй меня», — сказал Нурмагомедов.

7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.