Макгрегору разрешили посетить турнир UFC 223

Организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняли решение разрешить ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору присутствовать на турнире UFC 223 в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Сотрудникам безопасности арены «Барклис-центр» были вручены специальные памятки, на которых указаны фотографий лиц, попавших в «черный список». В их числе присутствует фигура россиянина Артема Лобова, который был причастен к беспорядкам с нападением на автобус с бойцами UFC. Ему дали запрет на посещение турнира.

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6 апреля Макгрегор и несколько людей из его команды, в том числе спарринг-партнер Лобов напали на автобус со спортсменами. Отмечается, что в транспорте находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, у которого недавно произошел конфликт с Лобовым в отеле.

Позже в суде Нью-Йорка завершились слушания по делу Макгрегора, который был задержан за нападение на автобус со спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По информации ESPN, Макгрегор был освобожден под залог в размере $50 тысяч.