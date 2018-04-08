Соперник Нурмагомедова «не думал ни минуты» над предложением о бое с россиянином

Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта поделился ожиданиями перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223. По словам спортсмена, он принял предложение о бое сразу после того, как оно поступило.

«Я не думал ни минуты и дал согласие сразу, деньги меня совершенно не волновали. Я пока не нервничаю, наверное, мандраж придет ближе к бою. Хабиб — очень серьезный оппонент, но и я буду готов максимально себя проявить. Посмотрим, кто выйдет победителем из битвы», — цитирует Яквинту ТАСС.

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Первоначально соперником Нурмагомедова был объявлен американец Тони Фергюсон, который был вынужден снятся с турнира из-за травмы колена. По этой же причине от боя отказался Холлоуэй. Это уже пятый срыв данного поединка, который состоится в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка между Нурмагомедовым и Яквинтой.