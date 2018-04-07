Шатов прокомментировал свои слезы во время матча «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, что стало причиной его слез во время его замены в матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом».

«Слезы — это просто эмоции. Всегда, когда в жизни сталкиваешься с несправедливостью и начинаешь доказывать себе, своим родным, близким, проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, — тогда у тебя настоящие, искренние эмоции.

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Я плакал не потому, что забил «Зениту», не потому, что мы выиграли. Я нашел в себе силы, молча и спокойно доказал самому себе, что еще могу играть в футбол. Есть несправедливость в жизни, стоит рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца. Вознаграждение всегда придет», — заявил футболист в эфире телеканала «Наш футбол».

Шатов также заявил, что усталость стала причиной его замены на другого игрока.

«Понимал, что я уже где-то проседаю по позиции, плюс было болевое ощущение. Принял решение, что лучше замениться. Вышел свежий игрок, который на сто процентов выложился. К сожалению, я уже был на последнем издыхании», — добавил он.

Ранее «Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.