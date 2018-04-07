«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Об этом сообщает ТАСС.
Счет в матче открыл защитник «Сити» Венсан Компани. Затем Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды.
Во втором тайме дубль оформил полузащитник «Юнайтед» Поль Погба. Победный гол забил защитник Крис Смоллинг.
«Манчестер Сити» имеет в своем активе 84 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, «Манчестер Юнайтед» идет вторым с 71 очками.
Англия — Премьер-лига. 33-й тур
Манчестер Сити (Манчестер) — Манчестер Юнайтед (Манчестер) — 2:3
Голы: 1:0 – Компани – 25, 2:0 – Гюндоган – 30, 2:1 – Погба – 53, 2:2 – Погба – 55, 2:3 – Смоллинг – 69