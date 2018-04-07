«Амкар» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче дня чемпионата России

Пермский «Амкар» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС.

Счет открыл Александр Рязанцев в добавленное к первому тайму время. Увеличил преимущество пермяков Михаил Костюков в компенсированное ко второму тайму время.

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«Амкар» набрал 28 очков и поднялся на девятое место в таблице. «СКА-Хабаровск» остался на последнем месте с 13-ю баллами.

Следующий матч пермяки проведут с казанским «Рубином», «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Ростовом».

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Амкар» (Пермь) — 0:2

Голы: 0:1 — Рязанцев, 45+1, 0:2 — Костюков, 90+2