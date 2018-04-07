Кучеров впервые в карьере набрал сто очков в регулярном первенстве НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз», а также отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Для Кучерова этот гол и пас позволили достичь отметки в сто очков в течение сезона «регулярки». На его счету 39 заброшенных шайб и 61 голевая передача.

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Чтобы набрать 100 очков, российскому форварду потребовалось сыграть в 79 матчах.

Таким образом, Кучеров впервые в своей карьере достиг данной отметки, а также побил свой личный рекорд в 85 очков, установленный в сезоне-2016/17.

В матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» завершился второй период. Перед заключительной двадцатиминуткой счет 5:4 в пользу гостей.