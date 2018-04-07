Президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов клуба

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью остался недоволен действиями футболистов португальской команды и отстранил их, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, речь идет о 19 игроках, которые выразили свое несогласие с критикой в свой адрес после первого матча финала Лиги Европы, в котором лиссабонцы проиграли мадридскому «Атлетико». По итогам встречи, де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, на что они высказали свое недовольство словами президента клуба.

Реклама

Глава «Спортинга» заявил, что каждый из игроков, которые выразил свой протест, будет отстранен от команды. Кроме того, по словам де Карвалью, к футболистам будут применены санкции.

Матч «Атлетико» — «Спортинг» завершился поражением португальской команды со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 8 апреля на стадионе «Жозе Алваладе».