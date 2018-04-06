UFC подтвердил информацию о проведении боя Нурмагомедова с Яквинтой

Официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Конлан заявила о том, что в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым выступит американец Эл Яквинта. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Поединок подтвержден. Это будет титульный пятираундовый бой», — сказала Конлан.

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Первоначально соперником Нурмагомедова был объявлен американец Тони Фергюсон, который был вынужден снятся с турнира из-за травмы колена. По этой же причине от боя отказался Холлоуэй. Это уже пятый срыв данного поединка, который должен состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке.

Ранее новым соперником Нурмагомедова должен был стать американец Энтони Петтис, который также отказался от боя.