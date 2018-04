ФИФА представила дизайн билетов ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) показала дизайн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает ТАСС.

В котоком ролике, представленном пресс-службой ФИФА на странице в твиттере, демонстрируется билет, с помощью которого можно будет попасть на игры.

Реклама

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде, Казани, Нижнем-Новгороде, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и Ростове-на-Дону.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос, по результатам которого выяснилось, что лишь 4% жителей страны верят в победу сборной России на мировом первенстве, а 17% считают, что национальная команда выйдет из группы.

️ REVEALED!

Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s