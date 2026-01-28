В Свердловской области потушили крупный пожар в ПВЗ Ozon

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области ликвидировали пожар в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Ozon. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Свердловской области ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в ПВЗ в Верхней Пышмепроизошло днем 28 января. По данным МЧС, площадь пожара составила 900 квадратных метров. При этом огонь распространился на кровлю. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в подмосковном городе Кубинка произошел сильный пожар. По данным СМИ, возгорание началось в районе торгового центра «Авиатор». Сообщалось, что огнем были охвачены торговые павильоны. Очевидцы рассказали, что люди самостоятельно отгоняли припаркованные рядом автомобили.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне.