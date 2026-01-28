Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский сообщил о новых поставках французского оружия на Украину

Зеленский: в 2026 году будут дополнительные поставки техники и оружия из Франции
Isabel Infantes/Reuters

В 2026 году Франция дополнительно поставит Украине самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы, а также пришлет генераторы. Об этом в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним «ситуацию на фронте», а также «дипломатическую работу», а именно прошедшие переговоры в Абу-Даби и будущие переговоры, которые «могут состояться».

«Говорили и о борьбе с русским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения. И, конечно, обсудили, как усилить нашу энергетическую устойчивость. В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб», — сообщил Зеленский.

На своей странице в соцсети X о разговоре с Зеленским сообщил и сам Макрон. Он отметил, что Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию и «на европейском уровне» работает над новыми санкциями против РФ. Также Макрон подчеркнул, что, изучив переговорный процесс в Абу-Даби, Франция решила, что европейцы «должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые сторонами вопросы».

Переговоры в России, США и Украины в Абу-Даби состоялись 23 и 24 января. На них обсуждали вопросы мирного урегулирования конфликта, в том числе создание буферных зон. Переговоры должны продолжиться 1 февраля.

Ранее СМИ сообщили о планах Европы создать силы против России.
 
