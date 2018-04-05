«Торонто» разгромил «Бостон» и укрепил лидерство в Восточной конференции НБА

«Торонто Рэпторс» нанес разгромное поражение «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 96:78 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал атакующий защитник Демар Дерозан, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Маркус Моррис (21).

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После победы над идущим на втором месте «Бостоном» «Рэпторс» укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.

1 апреля «Бостон» на домашнем паркете победил «Торонто Рэпторс» со счетом 110:99.

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто Рэпторс» (Канада, Торонто) — «Бостон Сэлтикс» (США, Бостон) — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)