Полузащитник «Реала» Каземиро назвал Роналду восхитительным игроком

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о победе над туринским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником. Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче», — цитирует Каземиро пресс-служба УЕФА.

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Также игрок отметил огромный вклад в победу над туринским клубом нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня он был восхитителен. Он - лучший», — добавил футболист.

Ранее мадридский «Реал» на выезде нанес разгромное поражение «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.