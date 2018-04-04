Экс-тренер сборной России по футболу заявил о необходимости перемен в команде

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о перспективах национальной команды на будущее. Слова специалиста передает газета «Известия».

«Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно», — сказал экс-тренер.

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Также Романцев рассказал о мероприятии в Государственной Думе России, посвященному финансированию профессиональных клубов.

«На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали свое мнение о вопросах финансирования. Все это правильно. Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее», — отметил он.

Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил о возможности Георгия Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018.