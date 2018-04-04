Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных над «Ювентусом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает», — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в матче Лиги чемпионов.