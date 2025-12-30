«Страна.ua»: на Украине уклонисты прячутся от ТЦК в «трудовых убежищах»

На Украине мужчины начали скрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК) на частных предприятиях, где они работают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает издание, немногие уклонисты, опасаясь попасть в руки представителей ТЦК, могут безвылазно сидеть дома, так ведут себя те, кто работает на «удаленке» или имеет сбережения. В последнее время появился новый способ уклонения от службы, получивший название «трудового убежища».

«В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты и военные, находящиеся в СЗЧ (самовольное оставление воинских частей. — прим. ред.) скрываются от ТЦК на частных предприятиях, практически не выходя «в люди» – владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов», — пишет издание.

Так, на агропредприятиях можно встретить мужчин, «работающих за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК, бесплатное жилье и питание, сообщает СМИ. При этом владельцы дают взятки местным ТЦК и договариваются, чтобы те не проводили у них проверки.

В декабре «Страна.ua» сообщала, что одной из главных причин дезертирства солдат ВСУ стало недовольство маленькими зарплатами.

Ранее в ВСУ призвали «бить по хребту» уклонистов.