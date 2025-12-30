Размер шрифта
«Страна.ua»: на Украине уклонисты прячутся от ТЦК в «трудовых убежищах»

«Страна.ua»: украинские мужчины становятся рабами, прячась от ТЦК
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На Украине мужчины начали скрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК) на частных предприятиях, где они работают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает издание, немногие уклонисты, опасаясь попасть в руки представителей ТЦК, могут безвылазно сидеть дома, так ведут себя те, кто работает на «удаленке» или имеет сбережения. В последнее время появился новый способ уклонения от службы, получивший название «трудового убежища».

«В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты и военные, находящиеся в СЗЧ (самовольное оставление воинских частей. — прим. ред.) скрываются от ТЦК на частных предприятиях, практически не выходя «в люди» – владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов», — пишет издание.

Так, на агропредприятиях можно встретить мужчин, «работающих за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК, бесплатное жилье и питание, сообщает СМИ. При этом владельцы дают взятки местным ТЦК и договариваются, чтобы те не проводили у них проверки.

В декабре «Страна.ua» сообщала, что одной из главных причин дезертирства солдат ВСУ стало недовольство маленькими зарплатами.

Ранее в ВСУ призвали «бить по хребту» уклонистов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538225_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
