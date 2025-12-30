Вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе не обсуждался с Россией, поэтому это лишь тема из «мифологической вселенной» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Украине давно уже пора превратиться в свободную от Зеленского экономическую зону. То, что это будет для нее очень полезно, понимает каждый, кто бывал в новых российских регионах — стройка там идет повсюду и очень ударными темпами. Зеленский сейчас будет выдумывать пункты плана, несуществующие детали и целые документы — лишь бы мирное соглашение не состоялось. Он каждый раз выставляет новое препятствие на пути переговоров. Потому что понимает, что только от этого зависит его личное благополучие. Прекратись война, немедленно потеряет политическое влияние, а то и жизнь — западные партнеры вряд ли захотят отставлять такого важного свидетеля. С Россией создание свободной экономической зоны вместо прифронтовой не обсуждалось, а значит, это тема из мифологической вселенной Зеленского, не более того», — сказал он.

30 декабря Зеленский заявил, что согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом оттуда войск. По его словам, компромисс будет состоять в том, что в регионе будет создана свободная экономическая зона, а украинским войскам придется отодвинуться на несколько километров назад.

В плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине от Киева требуется вывести войска из оставшейся части Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

Ранее Зеленский заявил, что уйдет с поста после завершения конфликта.