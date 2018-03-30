Юран поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Тосно» в чемпионате России

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Тосно» в 24 туре чемпионата России.

«По сравнению с тем, каким мы видели «Тосно» до зимнего перерыва, команда серьезно сдала, — цитирует Юрана газета «Известия». — Уже в конце прошлого года они проигрывали матч за матчем. Видимо, сказались задержки зарплат»,

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Он отметил, что после ухода из клуба Антона Заболотного и Евгения Маркова выставлять в атаку главному тренеру Дмитрию Парфенову некого.

«Спартак» после неудачного старта сезона начал гораздо лучше играть с соперниками, уступающими в классе. Команда Карреры перестала допускать нелепые потери очков, из-за которых сейчас с большим отрывом отстает от «Локомотива».

Поэтому, если красно-белые не будут вести себя безалаберно, они спокойно обыграют «Тосно», — добавил Юран.

Матч «Спартак» — «Тосно» пройдет в Москве 31 марта.

Ранее сообщалось, что фанаты красно-белых проведут в тишине весь первый тайм в память о погибших в Кемерово.