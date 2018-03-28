Французские дипломаты не слышали расистских выкриков во время матча с Россией

Посольство Франции в России прокомментировало ситуацию с возможной расистской дискриминацией во время товарищеского матча между сборными Франции и России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вчера несколько представителей нашего посольства были на матче и не слышали никаких расистских выкриков», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Международный футбольный союз (ФИФА) собирает доказательства о дискриминации на матче сборных России и Франции.