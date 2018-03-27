Футболист сборной России мог стать игроком Грузии

Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец рассказал о том, что мог представлять интересы другой национальной команды.

«Только один раз, когда я играл в испанской «Сарагосе», Грузия предлагала мне принять гражданство и выступать за их сборную. Но я всегда мечтал выступать только за Россию, поэтому отказал. Даже помню, как мама потом мне говорила: «Надо было ехать в Грузию». А папа, наоборот, советовал не спешить. И буквально через год я получил дебютный вызов в сборную России», — цитирует Швеца газета «Известия».

24-летний россиянин родился в украинском городе Геническ. За «Реал Сарагосу» он выступал с 2012 по 2014 годы.