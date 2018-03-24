Министр спорта: россияне должны спокойно готовиться к Олимпиаде-2022

Министр спорта России Павел Колобков сообщил переговорах со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу участия российских атлетов на зимних Олимпийских играх 2022 года.

«По итогам Игр-2018 Олимпийский комитет России был восстановлен, думаю, эта тема для олимпийского движения закрыта. Мы находимся в сложных переговорах с WADA, с международными федерациями, но, думаю, мы найдем общий язык. По отношению к Олимпийским играм тема закрыта, можно спокойно готовиться к следующей зимней Олимпиаде», — цитирует Колобкова ТАСС.

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Игры-2022 пройдут в Пекине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил ОКР в статусе после временного отстранения.