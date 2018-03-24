Фигурист Коляда завоевал бронзу в одиночном катании на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в одиночном катании на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС.

По итогам произвольной программы Коляда получил 172,24 балла. В сумме он набрал 272,32 балла.

Победителем стал американец Нэйтан Чен, который за произвольную программу получил от судей 219,46 балла и 321,40 очков суммарно. Серебро завоевал японский фигурист Сома Уно — 273,77 балла.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию проката.

ЧМ-2018. Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) — 321,40,

2. Сома Уно (Япония) — 273,77,

3. Михаил Коляда (Россия) — 272,32.