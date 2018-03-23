Открытую тренировку дортмундской «Боруссии» с Болтом посетило более 1400 человек

Открытую тренировку дортмундской «Боруссии», в которой принял участие восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, посетило более 1400 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Болт принял участие в разминке, работе с мячом и небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти.

Ранее Болт заявил, что обладает большим талантом, чем Месси.