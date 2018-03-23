Гимнастка Мельникова завоевала золото многоборья на этапе Кубка мира в Бирмингеме
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала первой в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме, сообщает ТАСС.
На счету 17-летней спортсменки 54,465 балла по итогам четырех упражнений.
Второе место заняла американка Маргзетта Фрейзер (53,932), бронзу выиграла британка Элис Кинселла (53,099).
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Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 54,465
2. Маргзетта Фрейзер (США) — 53,932
3. Элис Кинселла (Великобритания) — 53,099