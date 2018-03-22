Итальянская прокуратура проводит проверку сделки по продаже «Милана»

Прокуратура Италии проводит проверку сделки по продаже «Милана» китайскому консорциуму во главе с бизнесменом Йонхонг Ли на предмет нарушений, сообщает ТАСС.

По информации Gazzetta dello Sport, прокуратура сомневается в чистоте сделки, так как в последнее время появилась информация о финансовой неустойчивости китайского консорциума.

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Отмечается, что группа финансовой информации Банка Италии сообщила о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках данной сделки.

Ранее сообщалось, что владельцы «Милана» взяли кредит на €300 млн на покупку команды.