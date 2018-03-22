Футболист сборной России: мы можем играть на равных с самыми топовыми командами

Полузащитник сборной России по футболу Антон Швец поделился ожиданиями перед контрольной встречей с национальной командой Бразилии.

«Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками. Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное — выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит», — цитирует Швеца газета «Известия».

Матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.