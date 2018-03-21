Жалоба «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума повторно отклонена

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) повторно отклонил апелляцию московского «Локомотива» на решение контрольно-дисциплинарного комитета не наказывать полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума по итогам встречи чемпионата России, сообщает ТАСС.

«Железнодорожники» требовали наказать шведа за удар игрока красно-зеленых Игоря Денисова в матче 16-го тура чемпионата России.

Ранее КДК РФС не стал применять санкций по отношению к полузащитнику Вернблуму, так как главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал данный эпизод.