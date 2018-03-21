Два итальянских города могут подать заявки на проведение зимних Игр-2026

Власти итальянских Турина и Милана совместно с национальным олимпийским комитетом страны обсуждают возможность подачи заявки на проведение зимней Олимпиады-2026, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

«Мне кажется, у Милана есть все необходимое (для проведения Игр), но мы не будем предпринимать никаких шагов без одобрения правительства», — сказал мэр Милана Джузеппе Сала.

Ранее сообщалось, что мэрия Калгари ошибочно опубликовала документ по заявке на проведение Олимпийских игр 2026 года.