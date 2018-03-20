Швед Самуэльссон: IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россию

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон, отказавшийся приезжать на этап Кубка мира в Тюмень, заявил, что члены Международного союза биатлонистов (IBU) принуждают спортсменов ехать в Россию, передает «Советский спорт».

«Все дело в деньгах, местах на Кубке мира и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россию», — цитирует Самуэльссона NRK.

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Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

Ранее американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выразил мнение, что глава IBU Андерс Бессеберг должен покинуть свой пост, а на его должности следует появиться человеку, который понимал и принимал бы во внимание желания спортсменов.