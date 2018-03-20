Бьорндален предельно мотивирован на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассчитывает показать хороший результат на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Слова спортсмена приводит «Тюменская арена».

«Надеюсь, проведу несколько хороших гонок. Этот сезон получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован. Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными», — сказал 44-летний биатлонист.

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Он добавил, что Россия — всегда отличное место для крупных стартов.

«В Тюмени еще настоящая зима, много снега. Конечно, стадион здесь самого высокого уровня», — отметил Бьерндален.

Ранее стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Тюмени.