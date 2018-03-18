Четыре гола Икарди помогли «Интеру» разгромить «Сампдорию»
Миланский «Интер» разгромил «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Мауро Икарди, также отличился Иван Перишич.
«Интер» набрал 55 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (44) занимает седьмую позицию.
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Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур
«Сампдория» (Генуя) — «Интер» (Милан) — 0:5
Голы: 0:1 — Перишич, 26; 0:2 — Икарди, 30; 0:3 — Икарди, 31; 0:4 — Икарди, 44; 0:5 — Икарди, 51