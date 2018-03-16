ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об утверждении использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

«Это поможет нам сделать футбол честным и транспарентным. Таким, каким мы хотим его видеть. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Система поможет принимать правильные решения», — сказал Инфантино.

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Данное решение было принято на совете организации в Боготе.

На данный момент система VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Португалии, а также еще в нескольких странах. Чемпионат мира — 2018 станет первым в истории футбола, где будет задействована данная система.

Ранее полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выступил против системы VAR.