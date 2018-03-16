Орлов сказал президенту «Зенита», что Манчини позорит клуб

Известный телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу главного тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини, передает «Чемпионат.com».

«У «Зенита» нет поставленной игры. Конечно, Манчини доработает до конца года, но задачу не выполнит — не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадет в зону Лиги чемпионов. А теперь еще и Александра Кокорина нет — это очень большая проблема. Еще одна цель перед сезоном была — далеко пройти в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае, выход в финал», — сказал комментатор в передаче «ГСО Live».

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Орлов также заявил, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил недовольство его поведением и словами, сказанными в адрес Манчини.

«Мы уже общались с Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит «Зенит»? Вы же президент. Он же против вас говорит! Говорит, что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим». Вот такая деталь: вчера объявляли состав, назвали фамилию Манчини — ни одного хлопка. Вираж промолчал, а это молчание очень зловещее. Такое на матче было впервые», — отметил комментатор.