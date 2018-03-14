Оргкомитет ЧМ-2018 отреагировал на отказ чиновников Британии ехать в Россию

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что в отсутствие членов правительства Великобритании на чемпионате мира 2018 года не скажется на качестве турнира.

«Это выбор каждого болельщика — ехать на чемпионат мира или не ехать. Никаких изменений в качестве проведения турнира это не повлечет за собой, по-прежнему намерены организовать все на высочайшем уровне. Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики», — цитирует Сорокина «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.