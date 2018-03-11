В РФС прокомментировали призыв Британии бойкотировать ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании могут обсудить с союзниками возможность бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Его слова приводит RT.

«Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идет Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться», — сказал Симонян.

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Он также отметил, что в ничего страшного в случае бойкоте не случится.

«Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели...» — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на призывы в Британии к бойкоту.