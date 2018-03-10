Российские отели оштрафованы на 2,6 млн рублей за завышение цены перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор оштрафовал отели на 2,6 млн рублей за завышение цен перед чемпионатом мира 2018 года, передает «Советский спорт».

«По состоянию на 5 марта 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 7430 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 870 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1033 дела об административных правонарушениях.

В совокупности управлениями по субъектам РФ подано 136 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению», — отмечает Роспотребнадзор.

Также 152 отеля получили предостережения от ведомства.

Ранее Ростуризм предупредил о завышении цен в отелях на 5000% на время мирового первенства 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.