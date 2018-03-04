«Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
Магнитогорский «Металлург» в гостях выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
У победителей дублем отметился Войтек Вольски, еще одну шайбу забросил Сергей Мозякин. У «Автомобилиста» отметились Франсис Паре и Анатолий Голышев.
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Второй матч пройдет в Екатеринбурге 5 марта.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
1:0 — Паре (Кинг) — 15:12
2:0 — Голышев (Паре) — 28:21
2:1 — Вольски (Ли, Мозякин) — 36:01 (5x4),
2:2 — Вольски (Ли, Коварж) — 44:29 (5x4),
2:3 — Мозякин (Коварж) — 52:36