CAS открыл дело в отношении допинга российского керлингиста

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл дело по поводу положительной пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС.

Дата слушаний по делу пока не сообщается.

Ранее капитан женской сборной России по керлингу на Олимпиаде Виктория Моисеева заявила о том, что не верит, что кто-то мог подсыпать допинг Крушельницкому.

Спортсмен завоевал бронзовые награды Игр в паре с Анастасией Брызгаловой.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».