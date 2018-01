Теннисистка Серена Уильямс проспала победу подруги на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнением о победе датчанки Каролины Возняцки на Australian Open — 2018. В финале Возняцки одолела румынку Симону Халеп.

«Я слишком переживала, чтобы наблюдать за матчем, но сейчас я проснулась и вижу, что Возняцки — новая первая ракетка мира и чемпионка Открытого чемпионата Австралии. Это изумительно. Я безумно рада за тебя.

Реклама

Я плачу. Я так горжусь тобой, подруга! Сейчас я просто не могу уснуть», — написала Уильямс в своем твиттере.

Возняцки обыграла Халеп со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Это первая победа датчанки в турнире «Большого шлема» в карьере.

Ранее стало известно, почему Халеп отказалась приезжать на турнир в Россию.

I got too nervous to watch but woke up to @CaroWozniacki new number one and aussie open champ. So awesome. So happy. Are those tears? Yup they are. from a year ago to today I'm so proud my friend so proud. Literally can't even sleep now