МОК опубликовал правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских атлетов, которые будут выступать на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом и остальных членов делегации, сообщает ТАСС.

Как отмечается пресс-служба международной организации, соблюдение этих правил будет контролироваться рабочей группой МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, которая впоследствии предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц.

Ранее сообщалось, что в МОК отреагировали на письмо российского шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.