МОК опубликовал правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских атлетов, которые будут выступать на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом и остальных членов делегации, сообщает ТАСС.

Как отмечается пресс-служба международной организации, соблюдение этих правил будет контролироваться рабочей группой МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, которая впоследствии предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц.

Ранее сообщалось, что в МОК отреагировали на письмо российского шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.