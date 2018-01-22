«Бруклин» без Мозгова в гостях победил «Детроит»
«Бруклин Нетс» в гостях обыграл «Детроит Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 101:100, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей самым результативным игроком стал Спенсер Динуидди, набравший 22 очка. У «Детроита» Тобайас Харрис отличился 20-ю набранными баллами.
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Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
«Пистонс» потерпели пятое поражение кряду. «Бруклин» выиграл вторую встречу подряд.
НБА. Регулярный чемпионат
«Детроит Пистонс» (Детроит) — «Бруклин Нетс» (Бруклин) — 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24)